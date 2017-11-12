11/12 各報重點新聞一覽

2017年越南峴港APEC峰會11日落幕，與會的各國元首與代表在俯瞰南海、風景如畫的景點旁留下大合照。我國代表宋楚瑜位於後排右一，站在他旁邊的是紐西蘭新任總理阿爾登。（法新社）

2017-11-12 06:23

自由時報

加拿大讓步// 新架構達協議 TPP起死回生

TPP起死回生！在沒有美國參與下，跨太平洋夥伴協定剩餘十一國（TPP-11）週六上午在越南峴港宣布取得重大突破，已就「核心要素」達成同意，凍結約廿條文，新版協定改稱「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），而前一天仍抗拒共識意見的加拿大貿易部長沈潘讓步，推文形容這是「重大進展」，加國已同意此一新架構。

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法庭開到一半 法官中風癱倒

曾獲選優良法官的彰化地方法院法官鮑慧忠，前天上午開庭開到一半，突然全身冒冷汗、癱倒在法庭上，法警跑出法庭大喊：「法官昏倒了！快叫救護車！」緊急送醫確診是腦中風，動手術取出血塊後病況趨穩，昨天仍在加護病房觀察。

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台大師徒播種 動物法醫在台萌芽

動物法醫如同人類法醫，在刑事案件中扮演重要角色，台灣卻仍沒有這個職業。對法醫有興趣的台大獸醫學院教授劉振軒，與熱愛推理的台大博士生黃威翔，兩人讓國內動物法醫新芽在台灣萌發，黃威翔更連續四年遠赴美國佛羅里達州「國際動物法醫與鑑識科學年會」發表論文，讓台灣成為第一個參與該年會的亞洲國家。

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蘋果日報

雙11網購 PChome蝦皮賣到癱

從中國興起的「雙11購物節」風潮吹向亞洲各地，創始的阿里巴巴集團「天貓」截至今晨零時飆逾1682.6億人民幣（7647.7億台幣）業績，台灣名列天貓海外買最多第3名，僅次香港和美國。國內電商業者昨跟推破盤促銷，蝦皮、PChome購物街都傳網站塞爆，momo購物網業績破3億元；日本網購業者也辦活動。消基會提醒，雙11過後恐爆退貨爭議潮，若涉海外網站難處理，盼民眾購物前三思。

基隆竟沒醫院做心導管 婦枉死

基隆巿一名七旬婦人，上個月底和丈夫外出用餐突感胸悶，丈夫開車急送衛福部基隆醫院就診，醫師判定心肌梗塞須做心導管手術，但該院是中度急救責任醫院，無法做此手術，而基隆長庚當日無心導管技術人員，最後送北巿新光醫院，雖緊急開刀仍不治，丈夫昨心疼說：「基隆這麼大竟無法動心導管手術，不希望有下一個人受害。」衛福部已要求基隆長庚擴編技術員。

聯合報

TPP起死回生 11國達成協議改名CPTPP

在美國總統川普揚言不會再讓美國經貿吃虧、標榜「美國優先」後不到廿四小時，少了美國的跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）十一個成員國十一日宣稱就協定的「核心要素」達成協議，並將協定改名為「跨太平洋夥伴全面進展協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，ＣＰＴＰＰ）。

黎巴嫩總理訪沙國未歸 中東再掀動盪

黎巴嫩總理哈里里三日出訪，外界原以為是去政治後台沙烏地阿拉伯做例行訪問，未料翌日卻在沙國首都利雅德透過影片宣布辭職，且截至十一日仍未返國。

中國時報

剪斷恩怨繩子 邁向夥伴關係

我國APEC（亞太經合會）經濟領袖代表宋楚瑜，昨與大陸國家主席習近平同桌共餐時，引用習所言「包容」、「參與」、「尊重」概念，延伸比喻歷史是一面鏡子，非一條繩子，不要老是將歷史當作繩子，將恩恩怨怨綁住手腳，應趕快解開手腳，共同合作，大步向前。宋當著多國領袖，意有所指向習喊話。

陸2大電商 成交破千億人幣

大陸剁手族真的瘋狂了，今年雙11交易額再度改寫歷史紀錄。昨日天貓雙11全球狂歡節全天累計成交額達1682億元人民幣（下同），約新台幣7569億元，大幅超越多數機構預測的1500億元人民幣水準。而台灣網購族也展現消費實力，位列境外成交額第4名。