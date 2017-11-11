南投竹山搖不停 氣象局：未來一週仍有規模4餘震

今晚間南投竹山接連發生多起地震，氣象局表示，南投竹山發生在晚間8點22分、芮氏規模5.1的地震，是這一連串地震序列的主震，且未來一週仍可能發生規模4以上的地震。（圖擷取自氣象局網站）

2017-11-11 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕今晚間包含南投竹山及雲林古坑都接連發生多起有感地震，氣象局在稍晚發布新聞稿表示，南投竹山發生在晚間8點22分、芮氏規模5.1的地震，是這一連串地震序列的主震，且未來一週仍可能發生規模4以上的地震。

南投竹山在晚間7點多到9點04分之間先接連發生多起地震，在經過半小時後又連續發生3起地震，其中包含編號第49、51、52、53等規模4.1到5.1不等的地震，以及其他小區域有感地震。共計在主震發生前有12起有感前震，主震發生後至晚間9時30分為止，累計則有7起有感餘震。

據氣象局指出，這一系列地震中，主震是晚間8時22分發生在南投政府南方29.1公里、芮氏規模5.1、深度17.2公里的地震。該次地震為這一連串地震序列的主震，主要為走向滑移型態，略帶有正斷層成分，以過去的地震序列經驗判斷，未來一到兩週仍有相當可能發生規模4左右的餘震。

氣象局也提到，主震深度17.2公里已屬下部地殼的範圍，與西邊九芎坑斷層與梅山斷層、北邊車籠埔斷層、西南邊大尖山斷層等的關係有待後續分析研究。