創立防霸凌求助網 楊又穎哥哥今獲獎

2017-11-11 23:08

〔記者吳欣恬／台北報導〕藝人楊又穎（本名彭馨逸，英文名Cindy），2015年4月因難以承受網路霸凌而輕生，楊的哥哥彭仁鐸為了完成妹妹的遺願「讓更多人正視網路霸凌的問題」創立「心地好一點、霸凌少一點」線上求助網站（http://nobully580.com/#servicehttp://nobully580.com/#service），提供面臨霸凌困擾者專業諮詢和協助。彭仁鐸今天獲衛福部紫絲帶獎，是16位獲獎者中唯一非公務身分的民間人士。

衛生福利部保護司舉辦的「紫絲帶獎」是為表揚在保護服務專業領域表現傑出的得獎者。今年紫絲帶講壇首度以臉書直播方式，從今天上午10點至下午4點，16位得獎者依序講述在提供服務過程中的感動與行動。

彭仁鐸說，「心地好一點、霸凌少一點」線上求助網站是以類似網路會議室的形式，由生命線、兒福聯盟、婦女救援基金會以及法扶的志工支援，和求助者進行一對一進行語音對話。創立2年多，已接獲700多位網友求助。

對話分為分為網路霸凌、校園霸凌、不雅照外流、法律諮詢共4小組，如果組別圖示顯示為綠燈，表示有志工在線上，可以和其求助聊聊。如果顯示為紅燈，則表示有其他求助者正在使用中。

彭仁鐸說，這個網站是想透過網路技術打破過去電話求助的方式，不同的公益團體間無法跨單位支援的限制，未來希望能有更多的公益團體加入，以互助且更節省成本和人力的方式，為求助者提供協助。

他坦言，建立創新的模式，一路走來滿辛苦的。未來，他思考要如何將求助案件的紀錄整理，分別交由相關的公益團體或政府單位持續提供關心和協助。

上台領獎時，彭仁鐸說，想把獎獻給在天上的妹妹Cindy，因為一路走來真的很辛苦，沒辦法跟她說謝謝，「但你要我們做的都努力去做到，希望你在天堂能看見。」

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