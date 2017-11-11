竹山、古坑連震 彰化火車嚴重誤點、班次大亂

火車因地震誤點，彰化火車站月台出現侯車人潮。（記者張聰秋攝）

2017-11-11 21:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕地牛翻身，今天晚上7點14分到8點24分，南投縣竹山鎮和雲林縣古坑鄉，接連發生4次芮氏規模4.1到5.1有感地震，8點22分南投竹山5.1有感地震最為嚴重，深度17.3在南投縣政府南方29.1公里處，彰化縣截至今晚9點為止，未傳出災情，不過台鐵火車班次嚴重誤點，彰化火車站月台候車旅客人數大增。

火車南下北上班次都有誤點，一開始平均誤點20多分鐘，接近晚上9點30分誤點超過40分鐘，班次大亂，火車一進站，不少旅客搞不太清楚何列班次進站，擔心坐錯車。

旅客低頭滑手機，只能在月台間或站或坐枯等火車，站方廣播由於地震影響班次誤點，請旅客耐心等待，一分一秒過去，民眾等得不耐煩，頻頻看時間，卻也莫可奈何！

不少民眾說，還好每次地震發生的時間都很短，搖個幾秒鐘就過去，地震造成火車嚴重誤點，行程延誤實在很討厭。

田尾鄉親：聽到地鳴聲 好恐怖

田尾鄉陳姓民眾說，8點22分那次搖得最大，聽到地鳴聲，好恐怖。

彰化市吳姓婦人説，當時人在2樓房間看電視，房子突然左右搖擺搖很大，搖了5、6下正打算離開，結果停了沒繼續搖，繼續看電視，但隔了2、3分又感覺房子又在搖了，搖得頭暈。

119勤務指揮中心：未傳出災情

彰化縣消防局119勤務指揮中心表示，4次有感地震，彰化縣未傳出災情。

火車誤點，民眾枯等不到火車進站。（記者張聰秋攝）