金門購物節登場 遊客趴趴走好康跟著走

2017-11-11 23:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金門購物節今天歡樂啟動，即日起至18日抵金的遊客，只要手機下載「金門智慧商圈聰明購」APP並開啟藍芽接收功能，就可以接收到商圈店家發出的優惠，甚至能邊逛街邊集點，累積產品特價或獨家贈品的好康小確幸，宛如另類的購物「寶可夢」。

金門購物節由金門縣工商策進會執行，在經濟部技術處與財團法人資訊工業策進會的支持下，讓才從全世界400多個城市中脫穎而出，入圍2018年全球智慧城市之一的金門，成為離島第1個使用這項智慧行銷模式的縣市。

金門工策會總幹事王中聖指出，金門購物節搭配中國雙11消費熱潮推出，是採導客入店的新行銷模式，藉由藍芽裝置Beacon主動傳遞訊息至智慧型手機，讓消費者能接獲「後浦商圈」、「金湖商圈」、「金沙商圈」內商家主動發出的優惠訊息或獨家贈品，就算只是經過集點，也可透過刮刮樂或抽獎得到優惠或豐富的獎品。

王中聖說，為鼓勵遊客、鄉親踴躍下載活動APP，提供液晶電視、平板電腦、智慧手錶及家電等多項好禮，作為抽獎彩品。

為期一週的金門購物節，遊客可以在商圈內邊逛邊集點，累計5點即可直接在手機「刮刮樂」， 滿20點可至金城鎮後浦16藝文特區服務櫃台領取摸彩券1張，預定18日的成果發表會上抽出幸運者。活動相關詳情可電洽（082）324927金門縣工商策進會。