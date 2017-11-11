晚間多起地震 台鐵台中-新營間列車出現延誤

2017-11-11 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕南投竹山及雲林古坑今晚間接連發生多起地震，受此影響，台鐵部分列車出現延誤情形。

南投竹山及雲林古坑今晚間接連發生多起地震，其中南投竹山在晚間7點多到9點04分之間接連發生11起地震，雲林古坑則是接連發生3起地震，芮氏規模則是從3.5到5.1不等。

據台鐵臉書《fun臺鐵》指出，因受到地震影響，自晚間8點22分起，包含台中=新營間各次南下及北上列車有出現延誤情形，台鐵為此請民眾見諒，並在搭乘前查閱相關列車動態資訊。

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