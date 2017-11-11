宜縣農業處長辭官退休叮囑議員 「年輕人宜蘭需要你們」

2017-11-11 21:31

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣農業處長陳德星，因與新任代理縣長陳金德在農舍是否開放農舍興建在鄰路、鄰側的政策上意見相左，陳德星憤而辭官退休，引發外界譁然，宜蘭縣議員薛呈懿，稍早於臉書中寫道，她前往陳處長辦公室拿資料，陳說「今天是公務員最後一天，年輕人宜蘭需要你們。」她痛批，陳金德大幅鬆綁農地政策相關法規，如何對下一代交代？

薛呈懿po文指出，她只是如往常來要資料而已，沒想到，陳德星卻在語末，回「今天是公務員最後一天，年輕人宜蘭需要你們。」讓她相當哽咽，薛認為，從陳定南縣長制定環保立縣、觀光立縣的施政主軸，蘭陽的綠水穿田，是我們宜蘭子弟的共同驕傲。

薛呈懿指出，前縣長林聰賢，針對非農用農地課地價稅並加價課徵房屋稅，遏阻非法農舍增建，從平均每年700餘棟，降到100多棟，議會黨團強力反彈，但卻讓宜蘭人民意凝聚，守住最後底線。現在卻萬萬想不到，一樣身為宜蘭人的陳金德，沒有持續守護農地，卻大幅鬆綁法規，視民意與輿論反彈無睹。

薛呈懿表示，在退稅之後調降地價稅，然後讓農舍可以建在農地中央，破碎化的農地並鼓勵農舍興建，請問失去了美麗地景的宜蘭，我們拿什麼來凝聚宜蘭價值？我們拿什麼驕傲面對其他縣市？如何對下一代交代？身為宜蘭的子弟，我們必須自己守護宜蘭的榮光與驕傲，她相信宜蘭人勢必團結一心，自己的宜蘭，自己救。