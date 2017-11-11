今晚地震連連 一個多小時7次地震

2017-11-11 20:50

〔記者王捷／台南報導〕今天晚上從晚間7點開始，發生7次有感地震，若以一級地震算有感，台南一個晚上有5件有感地震。

19:14地震位置在南投縣竹山鎮，規模是4.4、19:21的位置一樣在竹山，規模是3.5、19:32位置在雲林，規模是3.5、20:02在竹山，規模是3.6、接著20:08也在竹山規模是3.7、20:13在雲林古坑規模是4.2、20:22地震位置在竹山，規模是5.1。

至於為何地震頻繁，南區氣象中心認為應該交給地震中心去調查。

  • 今晚地震連連，一個多小時內發生7次地震，台南有5次有感。（記者王捷翻攝）

    今晚地震連連，一個多小時內發生7次地震，台南有5次有感。（記者王捷翻攝）

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