「州廳狂歡夜」盛大登場 古城復甦再現風華

新竹市長林智堅與孩子們共同唱生日快樂歌，為新竹州廳九十週年慶生。（記者蔡彰盛攝）

2017-11-11 20:53

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹州廳90慶生晚會「州廳狂歡夜」今晚在新竹市政府前盛大登場，電音派對、新竹青年國樂團國樂輪番上陣，演唱會由鼓鼓、魏如萱、丁噹精彩壓軸，現場民眾來自全台各地為州廳慶生，盛大場面讓現場小朋友直呼「州廳爺爺慶生會好熱鬧！」市長林智堅表示，「新竹州廳是一個造夢、圓夢的基地」，他將持續替市民打造更幸福的生活環境，復甦中的年輕古城即將再現風華。

林智堅表示，一座偉大的城市是具有「歷史感」的城市，新竹州廳歷經二次世界大戰的轟炸、新竹縣市合併與分家，見證新竹科學園區設立，及新竹市第44萬人口的誕生，整整陪伴新竹人90個年頭，是屬於這座城市的共同記憶。

「州廳90」系列活動近半個月來，每天都有孩子在大廳塗鴉，彩繪出他們想像中的新竹市政府；來自各地的觀光客，望著州廳深邃迷人的建築工藝嘖嘖稱奇；夜晚，更有戶外光雕秀點亮州廳；「小小市長體驗營」則邀請80位眼神充滿希望的孩子進到辦公室，體驗市長的日常。

「新竹州廳是一個造夢、圓夢的基地」林智堅指出，他帶領團隊合力替市民打造更幸福的生活環境，包括全台最浪漫的府後街護城河、綠意盎然的新竹綠園道，還有人氣超高的中央公園、青青草原溜滑梯、國際風箏賽場，以及百貨公司等級公有停車場等，都是對這座城市與下一代的承諾。

林智堅表示，許多建設都在加速進行，包括新竹公園、新竹動物園再生計畫，以及火車站前景觀改造，還有17公里海岸線、以及頭前溪新竹左岸，市府團隊力拼改造，勇敢逐夢，這座復甦中的年輕古城，即將展現嶄新風華。

為邀請更多民眾走入州廳，下午「小小市長體驗營」揭開序幕，40位小朋友體驗擔任「在古蹟上班」的「一日市長」；「復古風市集」於市府中庭與護城河親水公園登場，特色商品、文創手作、美食特展，舞台區則由街頭藝人、焦糖哥哥、麥當勞姐姐帶動唱及說故事，與大小朋友歡樂互動。

晚上「新竹州廳90演唱會」在古蹟前大開派對，為慶生活動掀起最高潮，逾千民眾到場同為州廳慶生，派對由受年輕人喜愛的KGB舞團暖身，「新竹青年國樂團」則帶來磅礡樂音為派對加溫，特別演奏「竹塹奏鳴曲」為老州廳慶生。

壓軸則由實力派年輕歌手魏如萱、鼓鼓與丁噹帶來勁歌熱舞，成活動精彩壓軸，古蹟、震撼音響搭配現場絢麗燈光，讓大小朋友驚呼連連。

文化局表示，州廳狂歡夜從今日下4點開跑，以慶祝州廳生日為晚會主軸，四階段表演內容，包括「青春活力．電音派對」、「新竹青年國樂團」、「慶祝儀式」以及由流行歌手魏如萱、鼓鼓與丁噹壓軸演唱，搭配炫目燈光、多元音樂、創意影像帶來震撼感官享受，狂歡夜為州廳90畫下美好句點。