明各地早晚偏涼 中南部空品不佳

明天受東北風及南方雲系北移影響，迎風面北部及東半部地區將持續有短暫降雨，中南部亦有局部短暫雨。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-11 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，明天受東北風及南方雲系北移影響，迎風面北部及東半部地區將持續有短暫降雨，中南部亦有局部短暫雨；而各地早晚溫度偏涼，低溫20至22度，民眾須注意溫度變化增減衣物；明中南部空品不佳，高屏地區紅色警示、中部及雲嘉南為橘色提醒；另外，輕颱海葵今（11）位於鵝鑾鼻西南方海面上，預測將朝向海南島南方海域，不會直接影響台灣。

氣象局預報，今晚至明天（12日）受東北風及南方雲系北移影響，迎風面北部、東半部及東南部地區有短暫雨，並有局部大雨發生的機率，中南部、澎湖及其他地區亦有局部短暫雨，金門、馬祖為多雲的天氣；位於可能降雨地區之民眾，出門請記得攜帶雨具。

溫度部分，各地早晚天氣偏涼，低溫20至22度，白天北台灣整天都偏涼，高溫約22至24度，中部及花東雲多偶有雨高溫25至27度，南部白天降雨有機會趨緩、偶見陽光露臉，高溫約28、29度，南來北往的朋友請留意溫度變化，適時增減衣物。

空氣品質方面，明日高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒，其餘地區為良好至普通等級。

今年第24號輕度颱風海葵，今（11日）天14時，距離鵝鑾鼻西南方約740公里的海面上，預測未來會往西移動，朝向海南島南方海域，不會直接影響台灣，但其外圍的雲系隨著中層氣流會帶到台灣上空，將間接造成台灣雲量及水氣增加。

此外，氣象局提醒，東北風影響中部以北及東半部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖鄰近海面風浪仍較大，海邊活動、海上作業請注意安全。

第24號輕度颱風海葵今（11日）14時，位於鵝鑾鼻西南方海面上，預測朝向海南島南方海域，不會直接影響台灣。（圖擷取自中央氣象局）

明日白天北部地區氣溫為20度至24度；中部氣溫介於21度至27度；南部氣溫介於21度至30度。（圖擷取自中央氣象局）

明日全台各地紫外線指數除基隆市為低量級，其他皆為中量級。（圖擷取自中央氣象局）