鯤鯓王平安鹽祭》鹽福袋拿到沒？ 兌換把握明天

邱湘玲（左一）排隊第一個拿到雲嘉南官方版2017平安鹽福袋，直說很高興。（記者楊金城攝）

2017-11-11 20:38

〔記者楊金城／台南報導〕第14年舉辦的2017鯤鯓王平安鹽祭，今天（11日）在北門南鯤鯓代天府廣場熱鬧登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處官方版2017平安鹽福袋、南鯤鯓廟版平安鹽福袋共計2萬3000個，要在這二天送出去，將一整年的福氣與好運「袋」給大家！

平安鹽祭活動明天還有1天，雲管處處長徐振能說，平安鹽祭剩下的海鹽，明天下午3點在北門井仔腳瓦盤鹽田舉行「返本還鹽」儀式，象徵平安鹽祭生生不息，喜歡熱鬧廟宇文化與鹽業風光的民眾，手腳要快，明天走一趟平安鹽祭，好吃好玩好看都在這。

雲管處今天特別舉辦隆重的祈福消災大法會，由大道長廖水來帶領法師團，為眾生敕鹽祈福保平安，平安鹽福袋並由南鯤鯓廟五府千歲「加持」過。

交通部觀光局主秘林坤源、台南市代理市長李孟諺、雲管處處長徐振能、立委葉宜津、黃偉哲、蔡易餘、南鯤鯓廟主委王連興、總幹事侯賢遜等人，今天為平安鹽祭拉動禮砲慶開幕，現場還集結雲嘉南美食伴手禮展售。

許多人趕在第一梯排隊，要換取平安鹽福袋，住學甲的邱湘玲一早就和媽媽來排隊，第一個拿到官方版2017平安鹽福袋，直說很高興。

在平安鹽祭兩天活動中，民眾只要在展售區消費200元或捐出10張9到11月的發票，即可免費兌換2個官方版鹽福袋，要拿到南鯤鯓廟版鹽福袋，則可參加博杯挑戰賽，博杯比賽獎品也很豐富。

李孟諺說，平安鹽祭是台南年度盛會，現在民眾的觀光習慣是不怕遠，只怕沒有特色，希望平安鹽祭為北門地區帶來更多的觀光人潮。