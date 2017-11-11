鷹兒要回家！ 舞劇演出力挺老鷹保育

台中藝林舞蹈團以《老鷹想飛》紀錄片為主題，12日在台中市中山堂表演舞劇《鷹兒要回家》。（沈若詩提供）

2017-11-11 18:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了支持保育老鷹行動，台中藝林舞蹈團12日下午2點半在中山堂表演舞劇《鷹兒要回家》，演出舞者從5歲到80歲都有，高達近百人，門票收入扣除支出，將全數捐出給台灣猛禽研究會及屏科大黑鳶研究計劃單位。

老鷹先生的故事 用舞蹈述說

台中藝林舞蹈團老師沈若詩說，《鷹兒要回家》表演的發想，源自於《老鷹想飛》紀錄片男主角、「老鷹先生」沈振中老師的故事，他與黑鳶相遇，為了瞭解牠們消失的原因，沈振中辭掉教職，展開20年的黑鳶計劃。

沈若詩說，沈振中是她叔叔，他的執著令她相當感動，為了表達對他的支持，劇團便以《老鷹想飛》的故事為主題，以舞劇來述說。

退休校長也登台 近百人共舞

這次表演者有近百人，舞者年齡5歲到80歲都有，其中有一群60歲至80歲的長青族扮演耕種「老鷹紅豆」的農夫，成員中有兩位退休校長，分別是前國大里高中校長黃義虎及前省二中校長洪秋森。

售票收入扣除演出開銷，餘額全數捐給台灣猛禽研究會以及屏科大黑鳶研究計劃單位。

除了明天的台中表演場，基隆也有一場，於12月22日晚上7點30分，在基隆文化中心演藝廳演出。

沈若詩表示，希望能得到大家的支持與分享，一起為台灣生態環境盡點心力