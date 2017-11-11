新北106年客家成果展 體驗搗穀、喝擂茶

2017-11-11 18:13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市客家事務局11、12日在市民廣場舉辦「106年客家成果展- Hey Hakka!!是客家」嘉年華活動，邀集幼兒園、國中小及大專院校共61校師生展現學習成果，並邀請客屬社團共襄盛舉，民眾在現場可以體驗傳統搗穀、篩穀、曬穀及土礱碾米等客家農村生活，還可品嚐青年創意擂茶等美味客家小吃。

今天活動在米倉國小喧天鼓聲中熱鬧開幕，新成立的新北市客屬校長合唱暨薩克斯風演出「十八姑娘一朵花」中展開，客家局長賴金河說，客家局每年補助各級學校及客屬社團推動客家語言與文化課程，今年選在市民廣場辦理客家成果展，有多元豐富的客家靜態與動態成果展示，包含融入稻米元素的擂茶、許願米玻璃瓶親子DIY及青年新創客家作品展示，如德霖科大創意擂茶結合稻穗圖案拉花技巧、黎明技術學院現烘研磨咖啡搭配米香、亞東技術學院indigo時尚藍染、台藝大客家陶藝作品成果秀、台北大學客家祈福紙花卡等。

現場有山宛然劇團演出「客家戲偶 PAPAGO」及「阿弟咕遊台北城」，黎明學院師生為活動新編新時代客家民族舞蹈，大豐國小國際文教中心及部落大學新住民與原住民共同演出，象徵「新原客」族群與文化融合，特別邀請新寶島康樂隊，將客家歌曲打入流行樂壇的金曲歌手黃連煜、於2006年獲得海洋音樂祭評審團大賞，歌曲結合佛道教、南北管、客語、等民族元素的神棍樂團以及金曲獎最佳客語歌手湯運煥精采演出。