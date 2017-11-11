護古蹟、推環保 新港六興宮獲文化部表揚

六興宮獲評選為古蹟歷史建築管理維護優良單位，並長期贊助學童營養午餐。（記者林宜樟攝）

2017-11-11 18:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉溪北六興宮是縣定古蹟，主祀「黑面三媽」，管委會近年來致力於古蹟文物保存，並推動「以糧代金」、「一爐一香」、「環保禮炮」等環保措施，還在廟內設置PM2.5監測儀及排氣設備，改善廟宇環境，落實環保理念，榮獲今年文化部評選為「古蹟歷史建築管理維護優良單位」。

文化部評選古蹟歷史建築管理維護優良單位，昨天頒發獎盃給新北市市定古蹟蘆洲李宅、新北市歷史建築公司田溪程氏古厝、桃園市歷史建築八德中正堂、桃園市市定古蹟大溪齋明寺、嘉義縣縣定古蹟六興宮、嘉義市市定古蹟原嘉義神社暨附屬館所及宜蘭縣歷史建築宜蘭設治紀念館。

六興宮管理委員會主委江筱芃說，六興宮的建築形式、裝飾、神像、石碑、匾額、交趾陶、剪黏、壁畫及石雕等，傳承傳統宗教工藝；廟方近年來保存文物，推動環保，已有全國各縣市機關及廟宇前來參觀、取經，學生們也來宮裡歷史教學，培養孩子們對古蹟的認識與維護觀念。

六興宮推動以糧代金，廟內一邊放米，另一邊放置金紙，讓香客自由選擇；廟方本身採用環保電子禮炮，但並未禁止友宮放鞭炮，若進香時煙霧較大，PM2.5監測儀就會顯示廟內空氣品質，並啟動自動排風設備。

嘉義縣文化觀光局說，許多廟宇修復後，會遇到彩繪等物品又被煙燻黑的問題，減少金紙、線香燃燒，可降低空氣污染及煙燻問題，讓廟內的宗教藝術品長期保有鮮豔色彩。

六興宮長期資助月眉國小、安和國小全校學童營養午餐，今天月眉國小師生到六興宮感謝廟方幫忙。江筱芃說，廟宇就像博物館，會持續文物保存普查工作，並培養人員知識，也讓孩子能夠更瞭解宗教文化之美。