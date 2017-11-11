在地攝影家湯宗榮拍「無名小舖」 勇奪台東美展首獎

2017台東美展今天由台東縣長黃健庭（左）頒獎，首獎「台東獎」由在地攝影家湯宗榮（右）的作品「無名小舖」獲得。 （記者黃明堂攝）

2017-11-11 17:57

〔記者黃明堂／台東報導〕2017台東美展今天舉辦頒獎典禮，各類第一名中產生的首獎「台東獎」由台東子弟湯宗榮攝影作品「無名小舖」獲得。得獎及評審邀請作品，即日起至12月3日在台東美術館展出。

台東美展舉辦多年，2012年起不限縣內藝術家參與，獎金也由各組第一名2萬元，提高為4萬元，並且改為2年舉辦1次。今年徵件總件數達533件，雖然台東縣參加的仍是大宗，不過，外縣市投件也有增多現象，8個類組僅有97件入選，評審嚴謹，在品質上也明顯提升不少。

今年的台東美展延續上屆設立「台東獎」，由各類第一名中選出1名，總獎金10萬元，由在地從事攝影工作多年的湯宗榮獲得，評審說，得獎作品「無名小舖」將老舊行業運用數位科技表現出當代創作的精神，融合傳統及創新，黑白表現雖不是主流，但整體呈現具有台東精神，並把日常生活拍得很吸引人。

文化處說，各類別第一名分別為水墨類黃春滿的「旅蹤印記」、書法類顏毓廷的「法師身後偈」、油畫類蔡榮文的「幾度榮華皆盡然」、水彩類游雯珍的「歸」、工藝類吳時緯的「探」、版畫類葉承典的「方畏」及攝影類湯宗榮的「無名小舖」獲獎。

另外，增設2名「評審獎」，由水墨類陳建均的「回憶．童年」及油畫類李麗君的「祝福與傳承」獲得。