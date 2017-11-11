台鐵出軌司機員遭發現酒駕 最重將記兩小過

2017-11-11 17:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵11月10日下午4點3分左右，一列貨運列車於新竹機務段內出軌一軸（兩輪），該事件並未影響到旅客與列車的事件，但沒想到開車的59謝姓司機員，竟遭發現酒駕，酒精濃度0.2毫克；雖酒駕非出軌原因，但台鐵局已停止其乘務工作（駕車）並調離乘務員職務。後續將等司法調查完畢後，台鐵才會做行政懲處，最重將記2小過。

台鐵局機務處長賴興隆表示，台鐵酒測制度相當嚴謹，司機員開車前，都要先到運轉值班室報到，由運轉副主任或當班人員去做酒測，且是用口含式的酒測器進行檢測；檢測完畢後，雙方要互相簽名，為測試紀錄負責，再由主管核章確認。只要測出有酒精濃度，就不會讓他進行乘務工作，以往從未發生過酒駕情形。

台鐵局表示，該名駕駛上班前於上午11點24分執行酒測時，未測車有酒精濃度，下午卻被發現酒駕，由於新竹機務段內沒有福利社、販賣機，完全沒有販售任何含酒精飲品，推測可能是自己帶進來。對此，賴興隆心痛地說，該名駕駛只剩下1年就要退休，怎麼自己這麼不珍惜。

至於為何列車會出軌，台鐵初判是調車號誌工未發現轉轍器沒密合導致，由於段內不像正線有號誌系統，列車進出都是由人員進行確認，並搬轉轉轍器。台鐵局表示，當天先有1列客運列車從南端要拉到北端的保養廠，疑似將轉轍器擠壞，導致後來貨運蓬斗車要從北端往南拉時，以時速十公里經過轉轍器就出軌；但確切事故原因還要帶行保會完成調查。由於出軌事故都要由鐵路警察協助調查，酒測是一定會做的工作，謝姓駕駛也因此遭發現酒駕。

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