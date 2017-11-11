2081歲霸氣長征！25名不老騎士 千里環台達陣

2017-11-11 17:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕十年前，弘道老人基金會完成不老騎士摩托車環台圓夢，今年再度帶領26名合計2081歲的阿公阿嬤挑戰11天、1250公里環島，今天成功達陣，完成夢想，在親友熱烈夾道歡迎下，阿公阿嬤平安到達目的地台中洲廳，不老騎士們開心直呼：「快樂得不得了，還想繼續騎下去！」

這趟環島圓夢長征之旅過程辛苦又甜蜜，不老騎士騎到墾丁滿洲至旭海路段，遇到9至11級落山風，車不穩、站不住，一度得坐接駁車保安全，志工再牽車通過。行經中橫天祥時路況差，得小心落石和車況，但阿公阿嬤一路挺過，在高雄做蛋糕為獨老慶生、在蘇澳武荖溪露營，並接受總統蔡英文接見加油打氣。

最高齡周邦阿公 87歲罹癌寫下騎蹟

最高齡的87歲周邦阿公罹患胃癌、攝護腺癌第4期，這次成功完成環台夢想，到達目的地時神采奕奕，非常興奮地說：「每天快樂都來不及了！從不想放棄！」就算遇到最驚險的墾丁落山風路段也不怕，還說好想繼續騎下去。

張王春桃兌承諾 帶亡母照圓環島夢

77歲的張王春桃帶著已逝母親的照片一起環島，完成母女倆一起環島旅行的承諾，她克服膝蓋退化問題，將母親照片放在車頭，一起騎車圓夢。張王春桃說，一路看山看海，感覺母親一路陪伴，也保佑她一路平安。女兒和媳婦則在終點站獻花歡迎她凱旋歸來。

「不老騎士讚擱勇，GO！GO！GO！」環台長征的26名阿公阿嬤平均年齡75歲，最高齡87歲，每天騎乘100公里，本月1日從台中市政府出發，車隊一路向南，挺過強風、下雨、山路，繞過最南端的墾丁、馳騁美麗的花東縱谷、挑戰地勢險峻、長達118公里的蘇花公路，途中一名80歲阿公在台東身體不適而退出，其他人仍堅持不老追夢精神，成功達陣，他們最後也感謝一路保護他們的志工。