慶陽恐解約 台鐵深澳線營運雪上加霜

2017-11-11 17:03

［記者林欣漢／新北報導］與台東多良車站齊名、被譽為「北台灣最美臨海支線車站」的八斗子車站，去年12月風光啟用，但背後有不為人知的辛酸，由於搭乘人數少，交通部台灣鐵路管理局估算整條深澳線復駛以來年虧3000萬元，而現在每年協助分攤1000萬元營運成本的慶陽海洋企業，正面臨違約風險，今年度的分攤費用恐付不出來，使營運已陷入困境的深澳線更雪上加霜。

60年代為了運輸燃煤，台鐵從八斗子闢建深澳線連接瑞芳、水湳洞，2007年深澳電廠停機，深澳線全面停駛，直到4年前國立海洋科技博物館開館後，深澳線才重新復駛到海科館站，去年底又延駛到八斗子站。

台鐵指出，深澳線從民國103年1月恢復營運，由台鐵與海科館共同負擔營運維修費用，平均每日有1000餘人搭乘，但每年仍虧損約3000萬元，截至目前已收取海科館分攤深澳線費用約1995萬元。

海科館經營管理組主任何林泰說，館方從101年5月起與慶陽簽約，合約到130年5月13日為止，期間慶陽每年須支付1000萬元深澳線營運分攤費用給海科館，經館方盤點後撥給台鐵。

但慶陽10月底被土地銀行宣告9.5億聯貸案交叉違約，帳戶被凍結，海洋生態展示館工程停擺，目前還欠台電約140萬元電費，員工薪水也只能以週結方式發放，若無法達成承諾海科館的里程碑，12月12日前館方將終止契約，今年的1000萬元分攤費可能拿不到，對此，何林泰說，與慶陽的合約塵埃落定後，會立即與台鐵展開協商。