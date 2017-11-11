郭雪湖特展紀念品 限量紀念款悠遊卡上市

2017-11-11 16:50

〔記者周彥妤／台北報導〕台北探索館「畫中台北－大稻埕少年郭雪湖特展」展出以來頗受好評，北市觀傳局現在同步推出3款郭雪湖系列紀念商品，包括「南街殷賑側背包」、「紀念文件夾」及「2018年紀念桌曆」，另有限量500份以畫作「昔日西門情景」為設計的悠遊卡，如欲選購可前往市政大樓1樓出版品紀念品展售中心。

觀傳局表示，郭雪湖系列紀念商品共3款，「南街殷賑側背包」設計取自郭雪湖知名畫作「南街殷賑」，搭配喜氣的紅盒及鏤空窗花包裝，透過窗花可見熙來攘往的大稻埕街景；「紀念文件夾」精心挑選郭雪湖經典作品，包含戎克船後方霧靄中的觀音山景、圓山台北橋後方小徑、碧潭一葉輕舟划過的蓊蔥綠林；「2018年紀念桌曆」則運用12幅郭雪湖畫筆下的台北景色集結而成，每幅作品畫景巧妙配合時序節慶。

觀傳局表示，搭配特展推出優惠價格，「南街殷賑側背包」特價630元（原價700元），「紀念文件夾」（5入）特價199元（原價220元），「2018年紀念桌曆」精裝款特價250元（原價280元），平裝款特價200元（原價220元）；另外，也與悠遊卡公司合作推出以郭雪湖畫作「昔日西門情景」為設計的悠遊卡，限量發行500份，每張售價100元。