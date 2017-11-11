綠能教育紮根！ 台電太陽光電繪畫競賽頒獎

2017-11-11 16:48

〔記者林菁樺／台北報導〕綠能教育向下紮根，台電舉辦太陽光電全國兒童創意繪畫海報比賽，以太陽光電等綠能元素為創作主題，今舉辦頒獎典禮。台電表示，兩個月時間收到1285件國小學生作品，學童踴躍參與，台電總經理鍾炳利表示，投稿數量超乎預期，顯示學校對綠能教育充滿熱情，台電總計發出超過30萬元獎金與獎品！

台電表示，比賽分為繪畫類低、中、高年級組以及海報類高年級組，繪畫類各組選出55件、海報類選出57件優秀作品，頒獎現場也展出百餘件得獎實體原作；致理科技大學多媒體設計系教授陳世倫擔任本次比賽評審，他提到，「低、中年級充滿童趣，天馬行空想像太陽光電的應用，高年級的繪畫技巧則漸趨成熟、構圖嚴謹，對太陽光電的觀察較偏寫實，可以看出各年級的學生對太陽光電有不同的觀察與想像」。

以未來「水力海底發電基地」獲得低年級優選的方星凱，父親就是台電員工，他在得獎感言中提到，自己很能體會用電的需要，「希望未來有更多環保的發電機，地球更美好，也讓爸爸工作比較輕鬆。」

繪畫類低年級第1名新竹縣六家國小易芷緰的作品「綠能『船』奇」，生動描繪以太陽能板為船帆的航海船，與滿布太陽能板的潛艇；中年級第1名新竹縣光明國小曾晨昕，在電視上看到北極融冰現象，想為企鵝和北極熊找個安穩的家，因此透過畫筆創造一個全綠能生活圈；高年級組第1名桃園市中山國小柯岑妮，以太陽能飛行船、人與自然共生的理想圖像，傳達潔淨綠能為人類帶來的幸福未來。

出席頒獎的太陽光電發電系統商業同業公會理事長郭軒甫致詞時笑稱，台電辦理太陽光電繪畫比賽，很有先見之明，政府正在積極推動「綠能屋頂全民屋頂行動方案」，透過繪畫比賽讓下一代更能了解綠能觀念。

台電強調，本次舉辦繪畫比賽，希望小朋友在發揮創意外，也體認到綠能環保對環境永續的重要性。台電近期也將出動「胖卡」行動宣傳車，到北、中、南共15所國小進行巡迴展示得獎作品，並設計多款問答互動遊戲、播放微電影以及節能宣導，推廣再生能源知識教育；相關得獎名單、作品及巡迴活動請至活動網站查詢。