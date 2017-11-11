新社花海開幕首日 已有4萬人次到訪

花海中的白色蕎麥花田，布置成韓劇場景。（記者李忠憲攝）

2017-11-11 16:32

〔記者李忠憲／台中報導〕2017新社花海今天正式開幕！雖然沒有太陽，截至中午為止就有4萬人次到訪賞花。少了台中國際花毯節合辦的新社花海，雖有不少民眾認為少了主題，但也有民眾認為，回歸原本自然樸實的花海，更能悠遊欣賞花草之美。

想要一賞新社花海民眾，今天一早就陸續上山，而去年與台中花毯節分家後，就不再出現過去大塞車情況，交通大致順暢，停車場也沒有停滿車。

農委會種苗改良場12年前就因新社花海聞名國內外，台中市政府舉辦的台中國際花毯節多年前就與新社花海合辦，因此吸引大量人潮。只是人潮不代表錢潮，大塞車成為當地人的夢靨，台中市府為此，去年將花毯節移至后里環保公園，分家的新社花海人潮也開始減少，解決長年來的交通問題。

種苗場對於今年的花海，特別規劃有如韓劇「鬼怪」場景的白色蕎麥花田，而罕見的高粱田，以及波斯菊、向日葵、鼠尾草等，更有種植上百種蔬菜及香草的「可食地景」等，十分吸睛，成為民眾熱門拍照地點。

農委會種苗改良場表示，今年花海面積約31公頃，包括景觀灑種區、精緻花草區、主題區、展場區等。往年展區總面積約35公頃，今年首度種植14公頃的高梁田，將供應高粱種子給金門用來製作高粱酒，目前已結出金黃粱穗，民眾可遠望欣賞難得的高粱田。

市長林佳龍參加開幕式時表示，新社目前正在申請國際慢城認證，也是中央客家事務委員會「浪漫台三線」計畫起點。過去花海搭配花毯節等活動，人數爆滿，造成塞車、居民不便，現在轉型要帶遊客深度旅遊。新社花海結合大自然設計大地桌布，不希望過度人工化，愈自然愈好，希望遊客抱著慢遊、慢食及慢活的心情，來造訪新社花海。

民眾王小姐說，她到訪新社花海多次，今年雖看似沒主題，但簡單大面積的花景，人潮不多，更能好好的賞花看風景，她覺得很棒。#

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新社花海開幕，與會貴賓用泡泡象徵活動開始。（記者李忠憲攝）

農委會主委林聰賢（右四）走訪花海。（記者李忠憲攝）

現場種植罕見的高粱田。（記者李忠憲攝）

可食地景種植上百種蔬菜及香草。（記者李忠憲攝）

現場歐式擺設，有浪漫的感覺。（記者李忠憲攝）

民眾爭相在蕎麥花田拍照。（記者李忠憲攝）

賞花民眾與新社特產香菇玩偶合影。（記者李忠憲攝）

現場一整片向日葵田，十分吸睛。（記者李忠憲攝）

波斯菊已盛開。（記者李忠憲攝）

新社花海的鼠尾草，襯托後方的樟樹。（記者李忠憲攝）

賞花民眾拿出手機拍照留念。（記者李忠憲攝）