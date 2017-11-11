彰市納骨塔開放塔位登記 透早排隊搶陰宅好位

2017-11-11 15:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市公有納骨塔第1期後續工程竣工，今開放選塔位首位，與去年啟用的第1期塔位最大不同點，在多了VIP包廂位置和西洋式宗教專區，讓民眾選擇性更多；搶得「頭香」的林姓民眾，清晨5點30分就到場等候，8點開放登記時，順利登記到適合親人的塔位，也有基督徒教友幫親人選到好塔位，將擇日替親人「搬家」。

開放登記首日，雖未出現去年徹夜排隊搶登記的景象，不過，8點時間一到，陸續就有民眾到場登記，有人全家總動員，也有民眾帶堪輿師到場挑選；堪輿師林文旭說，第1期後續塔位環境通風明亮、地理風水好，最低價格2萬多元，相較坊間動輒7、8萬起跳，很有市場競爭性。

今天只有開放登記，要等取得使用執照，公所才會通知完成登記的民眾繳錢，所以等了2個小時30分、搶得「頭香」的林姓民眾選好塔完成登記，人即離開，彰化市立殯儀館人員說，林姓民眾為親人登記到一般塔位。

基督徒王太太說，第1公墓第1納骨塔，將不同宗教全部放在一起，但新完成的第2納骨塔1期後續塔位，特別規劃西洋宗教專區，專區設置追思講台，可讓教友思念親人，塔位門板若可以加掛十字架會更理想。

88歲公務員退休的林煥清，今天專程從斗六前來，為自己的阿公、阿嬤還有爸爸媽媽以及親人，挑選了5個塔位，他等了1年多就專等1期後續塔位，開放登記首日就挑好塔位完成登記，他說，第2納骨塔環境清靜，祖先共放一處，方便後代子孫祭拜慎終追遠。

彰化市長邱建富說，第2納骨塔塔位設計，有東西方宗教、大中小骨櫃、夫妻櫃和神主牌位，這次，開放登記塔位，新增西洋式宗教特區，沒跟傳統佛道教混合，塔位很有競爭力，工程用最高級品質和規劃，材料用最高級木板和納骨塔，以確保能長期經營，更重要的是一般收費，每個塔位從2萬5000元到4萬2000元都有，高級區16萬元到20萬元，第1納骨塔有低收入戶、弱勢戶塔位可供使用。

地上5樓的第2納骨塔興建工程，是在現有公墓用地約0.95公頃的基地上，興建1棟總樓地板面積3793平方公尺的納骨塔，第1期塔位去年開放至今，售出4成共3148個，為市庫進帳1億5894萬元，第1期後續擴充工程，增加1萬0345個塔櫃位，2樓6141個、3樓4204個，加上提早在1期施作完成848個，總共1萬1193個塔櫃位。今天到中午為止，已有20多個塔位被登記走。