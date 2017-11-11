屏東粄條文化節 今明免費美食試吃

屏東縣副縣長吳麗雪（左二）和活動代言人吳鳳（左一）等人用液態氮製作粄條甜點。（記者羅欣貞攝）

2017-11-11 15:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東粄條文化節今（11日）、明（12日）2天在屏東公園登場，每日上午11點、下午2點及3點分3個時段提供免費美食試吃，現場還有客家產業展售及多場音樂表演，雖然今天屏東市下著毛毛細雨，民眾熱情不減。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，縣府從2015年開始舉辦粄條節，以「粄條三兄弟」為主題，推廣客家人的「面粕粄」、閩南人的「粿仔」與新住民的「河粉」，以這3種不同風味卻又相輔相成的米食文化，展現屏東飲食文化的融合與多樣性。

今年活動參與店家從去年9間增加到20間，提供古早味粄條、米苔目、粄食點心等傳統口味，也發揮巧思把在地或異國食材融入料理中，例如越式河粉、米線、果醋鮮果甜口露、歐姆蛋捲、火龍果苔目香草奶凍等。

副縣長吳麗雪、今年活動代言人吳鳳，以及各界來賓今天在開幕時，也在專業大廚指導下，用液態氮製作粄條甜湯，噱頭十足；屏縣府客家事務處表示，11月25日也將在六堆客家文化園結合「粄條三兄弟在哪裡？」圖文徵稿比賽頒獎典禮，再次帶領民眾體驗多元與創新的飲食文化。