台大雲林分院辦篩檢 協助身障者遠離「肝」苦

2017-11-11 15:01

〔記者廖淑玲／雲林報導〕有愛無礙，為讓更多身障者遠離「肝」苦，台大醫院雲林分院今天在虎尾院區免費為身障朋友肝炎及肝癌檢驗、腹部超音波及血液常規檢查，脊髓損傷鬥士李志琴以自身經驗分享，感謝台大醫療團隊。

雲林縣政府結合肝病防治學術基金會、衛生、社會等單位、台大醫院雲林分院，免費為身障朋友做肝炎及肝癌檢驗等，並提供就醫輔導及追蹤，台大雲林分院院長黃瑞仁指出，身心障礙者由於出入行動不便，容易忽略定期保肝篩檢，透過社會愛心企業及雲林鄉親出錢出力，結合民間及政府的力量一起「用愛護礙」，以實際行動照顧身障朋友的健康。

根據衛生福利部統計，雲林縣主要癌症死亡原因肝癌皆為第一順位，雲林縣衛生局自95年起在社區整合式篩檢辦理B、C型肝炎檢驗，提供社區40歲以上符合成人健檢條件民眾檢查，截至105年共篩檢3萬9719人，統計B型肝炎檢驗結果陽性4685人，帶原率約為11.8％；C型肝炎檢驗結果陽性4872人，陽性率約為12.3％，協助後續追蹤治療中。

黃瑞仁以肝癌一直是雲林縣男、女性癌症死因首位，院方多次篩檢結果也發現海線及平原區C型肝炎盛行率較全縣平均值為高，值得關注，此次保肝篩檢特別關懷身障朋友讓他們免做「肝苦人」。