悚！蛇自扭成「螺絲釘」 網驚：看到髒東西？

赤背松柏根全身扭成麻花狀，有網友留言說「可能是看到髒東西吧」。（合成照，擷取自臉書社團野生蛇相）

2017-11-11 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕在所有爬蟲類動物中，蛇是最不受人喜愛的動物之一，然而仍有不少愛蛇民眾組成社團，交流與野生蛇類相遇的點點滴滴。網友日前在臉書分享經驗，稱目擊1條蛇扭曲成奇異的「螺絲釘狀」，發文請教其他網友此現象背後的原因。

網友在臉書社團「野生蛇相」分享照片，表示自己日前在野外看到1條赤背松柏根，全身竟直挺挺地扭成「麻花狀」，看上去像極了1根螺絲釘。他說，那條蛇一直維持著麻花狀，直到受打擾後才恢復成正常蛇類平滑的外型，匆匆離開現場。

目擊這一幕的網友因而上網發問說，這條蛇到底為什麼會呈現這種扭曲狀，對此，1名有過相同經驗的網友回文並上傳照片，表示之前也曾遇過黑眉錦蛇自扭成麻花狀，稱該蛇是在受到驚嚇後才突然扭動成奇怪姿勢，接著便瞬間逃逸無蹤。

上述2張照片在該社團內引發熱論，有網友留言推測說「猜想會不會是跟抓地力有關，2張圖片都是在非泥地或草地才有這樣的情況！」，他接著解釋說，「因為蛇常以腹遊式移動，草地泥地抓力不好，所以移遊幅度大！水泥柏油地抓地力好加上受驚嚇，才造成螺旋狀」。

此外，也有不少網友留言說「可能是看到髒東西吧」、「天氣冷在打哆嗦」、「中毒或是寄生蟲跑進腦部都有可能」、「可能牠的夢想是成為一條麻花卷」、「偽裝成釘子」、「這照片是真正的怕.JPG」。