巴宰族過新年 邀各族群共舞

苗栗縣三義鄉鯉魚國小學生身穿巴宰族傳統服飾表演大會舞，傳承巴宰族文化。（記者張勳騰攝）

2017-11-11 14:36

〔記者張勳騰／苗栗報導〕來自全國各地1000多位巴宰族人，今天齊聚苗栗縣三義鄉鯉魚國小，與會巴宰族人參與傳統走鏢、牽田等活動，並邀請泰雅族、賽夏族及客家等族群共舞，大家心手相連，歡慶新年；當地的鯉魚國小學生身穿巴宰族傳統服飾表演大會舞，傳承巴宰族文化。

巴宰族過新年的推手是前苗栗縣巴宰族群協會理事長潘大州，今年邁入第15年，潘大州說，目前是一年一年找回更多失落的過去，巴宰族群文化永世傳承更是巴宰族裔世代責任。

苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英琦潘英琦指出，巴宰族過新年有「走鏢」、「銅鑼舞」、「牽田」等3項特有民族藝術文化，走鏢為現在的馬拉松，主要是鍛鍊強壯體魄，是英雄與光榮的表徵。

走鏢的得獎錦旗，以巴宰族傳統服飾紋路設計而成，相當有特色。走鏢結果由當地41歲的朱瑞欽奪得冠軍，高興地揮舞總冠軍旗。

三義鯉魚潭社區內有不少巴宰族後裔，社區內的鯉魚國小學生，今天身穿巴宰族傳統服飾表演大會舞，讓巴宰族文化永續傳承。

潘英琦說，巴宰族是平埔族之一，主群分布台中市后里、神岡區、南投縣埔里、新北市三重區、苗栗縣三義鄉鯉魚潭村等地，全國約8000人。