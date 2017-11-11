健行踏青享美食 媽祖田文化祭探訪珍貴地景

2017-11-11 14:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城區祖田里辦公處今天舉辦「第二屆媽祖田文化祭」活動，參加導覽的民眾冒著細雨，從土城區祖田里慈安宮出發，健行5公里往善息寺，沿途景色優美，且享用途中8個寺廟補給站準備的素麵線和湯圓等熱食，終點站善息寺早起廣場也舉辦文化祭園遊會，讓民眾邊看表演邊吃美食，感受宗教民俗與文化之美。

土城區長楊志宏說，民眾在健行途中，可順道探訪珍貴的壺穴、福成宮夫妻樹、普安堂、月蕊庭、龍泉溪斜射光、媽祖田二通坑、相思炭窯等景點，聆聽詳細的動植物生態解說，其中龍泉山寺的「阿立祖靈祈禱」還提供平埔族服飾及麻糬，民眾可以體驗拍照及試吃。

沒參加導覽的民眾也可以選擇直接搭乘接駁車，來到善息寺參加文化祭園遊會，聽薩克斯風及佛曲表演，吃胖卡車美食，來場假日宗教文化美食饗宴。

祖田里長呂惠美說，媽祖田地區保有次原始森林的樣貌，山中的梨皮石、十八羅漢奇岩的疊峰絕壁、龍泉壺穴，都是非常珍貴的地理相貌，龍泉路沿途生態豐富多樣，植物、蕨類、昆蟲、台灣藍鵲、各種鳥類及螢火蟲多不勝數，是賞鳥、賞螢及觀測動植物原生態的好場所，希望藉由導覽及文化祭園遊會活動，讓民眾更了解媽祖田的自然之美，及對多元宗教文化的認識。