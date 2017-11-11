「啟程、追夢、飛越120」 竹市新竹國小慶生

新竹國小師生歡度120年校慶。（記者蔡彰盛攝）

2017-11-11 14:23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹國小今天歡慶120年校慶，老中青三代校友，一起回校歡慶雙甲子的光榮與喜悅，學校特別安排「啟程、追夢、飛越120」作為今年校慶主題，市長林智堅表示，新竹國小前身為1896年「新竹國語傳習所」，堪稱新竹地區初等教育濫觴，沿襲優良傳統，走過雙甲子時光，祝福新竹國小120歲生日快樂。

林智堅指出，原為新竹第一公學校的新竹國小，開創教育先驅性，經常成為新竹地區各項實驗課程的指定學校，學校教學具創新性，校風維持與傳承更具獨特性，歷史幾乎是新竹初等教育的發展史縮影，培育校友更將近4萬人，在各領域中多佔有一席之地，值得肯定。

校長張淑玲表示，這次校慶主題「啟程、追夢、飛越120」意象是建構在蓄積能量，重新出發的精神上，有著老幹新枝，開展行動的豪情壯志。校慶主題環繞在多元文化、環境保護、歷史步伐、創意學習及感恩惜福的學習圖像上，並透過園遊會形式，藉由10個闖關關卡讓學生親自參與，將多元學習圖像能深植學生心中。

新竹國小「秘密花園」圖書館揭牌典禮上午同時舉行，將過去傳統的紙本圖書館進化到數位閱讀，更設有AR及VR體驗區，還有才藝表演及藝文展出活動，其中還將學校珍貴校史文物一起展出。

教育處長李芳齡表示，新竹市是全國兒童比例最高的城市，自林智堅市長上任後，努力營造一個優質的教育環境，除教育預算編列為最高項目，今年度總計編列74.77億，佔總預算4成，也積極推動新校園運動，改善老舊校舍，更鼓勵學校發展課程與教學，希望透過課程的改變，提升學生學習動機，「改變不變的教室風景」，讓學校成為學生知識學習的遊樂地。