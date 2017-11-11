平平是日治時代州廳 台中州廳卻矮人一截

日治時代現存的四座州廳，唯獨台中州廳是市定古蹟，議員要求升等國定古蹟。（記者黃鐘山攝）

2017-11-11 14:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕日治時代現存的4座州廳中，除台中州廳是市定古蹟外，其餘均為國定古蹟，市議員王立任不滿文化局怠惰，將逕向文化部申請指定為國定古蹟。文化局表示，台中州廳不論建築特色或歷史意義，均符合國定古蹟指定基準，109年修復完成後，將提送中央審查。

王立任指出，日治時代在全台設有台北、新竹、台中、台南及高雄5個州，也分別建有州廳做為辦公廳舍，除高雄州廳於1987年拆除外，台北、新竹及台南州廳皆為國定古蹟，唯獨台中州廳是市定古蹟。對此差別待遇，他將向文化部申請指定為國定古蹟。

王立任認為，這一幢具有歷史與文化價值的建築，市府應用心保存及再利用，像台北州廳目前為監察院辦公廳舍，新竹州廳為新竹市政府，台南州廳做台灣文學館，台中州廳可以考慮由文化局遷入辦公，結合古蹟與文化的意象，讓再利用與原來的功能緊密結合。

文化局表示，台中州廳為文化部「再造歷史現場」計畫之一，進行歷史空間場域再造，總經費約2.15億元，中央補助1.29億元，市府負擔0.86億元，修復工程預計107年第2季啟動，將進行拆除、本體修復、基本管線及消防等工程，預計109年完工。

文化局指出，國定古蹟是已指定的古蹟中較具重要性、保存完整並為各時代或某類型的典範，由文化部指定。台中州廳目前是台中市市定古蹟，文化局認為，台中州廳不論建築特色或歷史意義，均符合國定古蹟指定基準，109年修復完成後，將依法提報中央審查。