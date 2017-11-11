竹市東門國小雙甲子 3千多人唱生日快樂

親師生3千多人齊聲歡唱，祝賀竹市東門國小雙甲子生日快樂！（記者蔡彰盛攝）

2017-11-11 14:14

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市東門國小今天慶祝120歲生日，典禮以學校願景創意LOGO，引導校旗緩緩進入會場，拉開序幕。幼兒園到六年級的孩子們，從各方進入操場時，哼唱著搖滾版的生日快樂歌，全校1800名師生及幼兒園的小朋友們排列出蛋糕隊型，展現活潑朝氣。當親師生約3千多人齊聲歡唱生日快樂歌，歌聲振撼全場，帶來歡欣鼓舞氣息，氣氛熱鬧。

市長林智堅表示，東門國小於1898年日治時期以「新竹小學校」之名創校至今，已歷經了兩個甲子的淬錬，今日歡慶校慶，祝福東門國小生日快樂。東門在歷任校長的精心擘劃與管理，以及師長的辛勤耕耘春風化雨之下，培育出無數的莘莘學子，造就出無數的國家棟樑、社會的中堅，以及各領域的專業人才，對於國家社會的貢獻有目共睹，期許東門國小在120年的風華歲月之後，繼續承擔教育下一個世代的神聖使命，持續為樹立教育新典範學校目標努力。

校長李阿丹表示，「金質東門，璀璨120」是校慶主軸，為迎接學校120年生日慶典，東門國小從119週年校慶後便著手籌畫，精采絕倫的課程與慶祝活動。去年和今年分別與台北、桃園東門國小交流，進行3東門參訪活動，帶給孩子們情意交流，以及人際互動難忘的體驗參訪，去年兒童節邀請傑出校友，以街頭藝人展演型式，學長各個發揮優勢長才，帶給學弟妹難忘的童年記憶。

校慶前夕特別以「東門老照片議題」，設計、規劃及實施「東門-120」的跨領域課程活動，透過今昔照片的對照，形塑穿越時空的意念，找尋東門國小的歷史脈絡，校慶並延伸課程將主題學習變成靜態場景，由學童及家長一同參與親子闖關活動，讓學子更能認識東門並愛護自己的學校。