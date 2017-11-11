寫外公外婆婚變 音樂女師奪後山文學首獎

台東生活美學館舉辦2017後山文學獎今天頒獎，沈裕祁（左一）獲首獎。（記者黃明堂攝）

2017-11-11 14:09

［記者黃明堂／台東報導］台東生活美學館辦理「2017後山文學獎」今天頒獎，年少即赴歐洲學音樂的女老師沈裕祁勇奪首獎在地書寫社會組第一名。

沈裕祁得獎作品「搖啊搖，越過登仙橋」是在台東深山「泰源幽谷」的故事，半個多世紀前，風流外公棄外婆，帶著新歡從西部遁居到後山的深山另組家庭，愛恨糾葛在登仙橋穿梭交織數十年。

沈裕祁說，在這樣的環境下，仍然處處有愛，外婆為了見3個孩子，每隔一陣子就要翻山越嶺數百里到台東，口唸風流，仍在外公死後趕來奔喪；同樣的，身為孫女，也受到東部外公與西部外婆滿滿的愛。

36歲的沈裕祁從小學鋼琴，15歲就離開台灣，到歐洲求學，目前在台東專科學校擔任講師；從前爸爸陪她讀報紙副刊，留學時，媽媽也跟她寫家書，養成她的文學基礎，也讓她的家鄉情懷在國外也從沒斷過。首次投稿，就以細緻筆觸深入鄉土親情，奪得首獎。

台東生活美學館表示，「2017後山文學獎」徵稿件衝高到493件，比2016年的354件超出139件，顯示此徵文逐漸受到重視。

主要獎項得獎前3名名單如下：

在地書寫社會組散文類第一名沈裕祈、第二名王晨翔、第三名趙聰義；新詩類第一名曹馭博、第二名黨俊龍、第三名趙謙郡。

在地書寫高中組散文類第一名薛以婕、第二名賴威銘、第三名李宇朣；新詩類第一名方捷、第二名鄭李宣頤、第三名余寬。

在地書寫國中組散文類第一名羅王真、第二名邱文靚、第三名宋垣；新詩類第一名林晴美、第二名林正悟、第三名賴奕辰。