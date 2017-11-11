「革命尚未成功、同志仍須努力！」151歲國父坐鎮公所

2017-11-11 15:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕「革命尚未成功、同志仍須努力！」明天是國父孫中山151歲誕辰紀念日，民眾看到位於新北市中和區公所內的國父孫中山坐姿銅像，好像仍然正襟危坐在中庭的市民聯合服務中心內當「志工」，每天默默地凝視辦理公務的員工和洽公民眾，民政課長林銘才幽默說，是請國父「督導」區公所為民服務中心的績效。

中和區公所中庭的國父銅像，被聯合服務中心包圍在內的有趣情景，已經歷時10多年，融入整個行政機關的辦公情境氛圍，公所人員早已見怪不怪，工作人員的紙箱或是文件，有時還會堆到國父的座位旁，反正也沒聽到國父在抗議，但是新區長柯慶忠到任後還是希望能對國父保持尊重，他正評估調整服務中心位置，解救國父銅像於辦公桌椅與雜物之中。

林銘才說，現在的區政大樓是於民國68年從鄉公所改制為市公所時興建，國父銅像於71年大樓啟用時就安坐於一進大門的前庭，民國95年時，前市長邱垂益時期，調整市公所內課室位置，將原本位於2樓的市民聯合服務中心移至現在位置，國父坐姿銅像剛好位於中央，大家不敢隨便拆遷國父銅像，結果國父也變成服務中心的一員直到今日。

地方耆老指出，中永和以前是藍營的傳統票倉，所以至今仍保留歷史偉人的銅像，永和區公所的大門口還有一尊蔣中正的立像；但是時日變化，蔣中正銅像反而成為獨派人士為歷史興師問罪的破壞目標，永和區公所為此還在門口裝設紅外線感應器，一旦有人觸動警鈴，一旁的警分局馬上可以應援。