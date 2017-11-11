全國首間3R智慧教室 北市永春高中揭牌

為打造數位學習環境，台北市教育局設立全國首間「3R科技應用教學導入」智慧教室，今於北市永春高中舉行開幕揭牌儀式。（記者周彥妤攝）

2017-11-11 14:03

〔記者周彥妤／台北報導〕為打造數位學習環境，台北市教育局設立全國首間「3R科技應用教學導入」智慧教室，今於北市永春高中舉行開幕揭牌儀式，台北市長柯文哲、教育局長曾燦金也親臨體驗人體解剖、靶場射擊及蝴蝶創作等課程。曾燦金受訪說，資訊科技融入教學是大趨勢，只要學校有意願嘗試，提出申請都會加以輔導，經費也沒有上限。

教育局表示，資訊科技普及應用，課堂學習方式已逐漸轉變，為讓創新教學思維深耕，規劃永春高中為3R（虛擬實境VR、擴增實境AR及混合實境MR）科技教學創課基地，將3R技術融入學習環境，實踐教師應用虛擬實境互動教學目標，同時符合12年國教新課綱STEM（科學、科技、工程、數學）的課程內涵規劃與發展。

永春高中3R智慧教室今舉行開幕揭牌儀式，現場提供各式體驗課程，除了生物學科的「人體解剖VR」、「蝴蝶創作AR」、「化學實驗室操作VR」，還有具跨學科融入地球科學、地理、歷史、數學的「地球探索MR」，以及融入國防科技教育的「靶場射擊MR」等。

開幕揭牌儀式前半小時，市長柯文哲悄悄現身，尤其體驗人體解剖課程，顯得興致勃勃，隨後由教育局長曾燦金主持揭牌儀式，曾也一一親臨體驗，童心未泯的模樣，逗樂眾人。

曾燦金會後受訪表示，永春高中毛遂自薦，主動提出申請，教育局認為永春的專業領導及教學熱情兼具，故而核准設立。曾燦金說，教育局對於資訊科技融入教學、校務行政管理，補助經費沒有上限，市長對此也相當支持，因此只要學校有意願嘗試，提出申請後都會有專業人員加以輔導。