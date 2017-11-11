台江300親師生 走讀社區博物館

2017-11-11 13:43

〔記者邱灝唐／台南報導〕社大台江分校、長安國小、海佃國小《小台江》、台江文化促進會等台江流域學校300位親師生，今天一大早齊聚新寮鎮安宮，分成6大隊散步走讀新寮、公親寮、布袋嘴寮社區博物館，參訪大廟、老店、老茨、近百年水利工作站等地，且體驗彈珠台等古早遊戲。

新寮鎮安宮董事長鄭炎煌表示，這次結合新寮、布袋嘴寮、公親寮3間大廟聯合舉辦，對庄頭文化很用心，也藉此把以前流失的地方文史找回來，一一重現且發揚光大，留給下一代去認識台江在地文化。

帶隊的長安國小老師陳麗娜則說，看到家長陪同孩子參與，用走讀認識在地，如在長安水利站聽耆老解說早期吃水堀，讓孩子體驗在沒有自來水時，需要靠體力來擔水，來新寮鎮安宮聽耆老解說大廟由來與神明故事，結合神明彈珠台，有如恢復早期廟口玩童玩的記憶，學習變得好玩又有趣。

海佃國小小台江李同學也說，今天參加台江社區博物館日，印象最深刻的是蓋房子，因為以前的人是用竹子來蓋房子，而且他們都沒有用到釘子，覺得很特別，而且跟現在的人不一樣。

由於以前在學校讀的歷史都沒有家鄉故事，因此今日出席的公親寮里長王金樹也說，藉由社區博物館的舉辦，從地理位置、神明故事等，加深對地方文史的認識，希望在地故事在地化，出外子弟能記憶故鄉事，更了解在地。