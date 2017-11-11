近百歲蒸汽火車復駛 噴得張花冠滿臉黑

已有89年歷史的Koppel廠編號650蒸汽火車頭，經文化部補助嘉義縣文化觀光局耗資905萬元整修，今天在蒜頭糖廠復駛。（記者林宜樟攝）

2017-11-11 13:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕已有89年歷史的Koppel廠編號650蒸汽火車頭，經文化部補助嘉義縣文化觀光局耗資905萬元整修，今天在蒜頭糖廠復駛，捐贈者日本人伊藤一己到場見證歷史一刻；蒸汽火車頭採台灣罕見的鍋爐燃煤方式修復行駛，當蒸汽噴出時，帶著煤炭的蒸汽，噴得嘉義縣長張花冠滿臉黑水，她則笑說是史上最昂貴「煙」燻彩妝。

張花冠笑稱最貴煙燻妝

650蒸汽火車頭是1928年8月出廠，由台糖使用運輸，因性能突出、造型獨特，有「蒸汽火車界的賓士」之稱；由於蒸汽火車在1970年代左右開始除役，650除役後，由日本東北興業株式會社購買，放在宮城縣藏王町展示，後來由熱愛台灣鐵道文化的伊藤一己買下。

2003年，當時擔任中華民國鐵道文化協會理事長的許乃懿與伊藤一己溝通，他願捐回台灣，唯一條件就是看見650能在嘉南平原行駛；文化觀光局著手申請經費，並與多位鐵道專家討論，由於燃煤蒸汽火車已少見，修復困難，但經台鐵退休員工郭約義、鐵道專家許乃懿、洪致文、鐵路改建工程局工程司謝明勳等協助，終於完成修復。

今天張花冠、伊藤一己等開心坐上蒸汽火車，伊藤一己感動的說，「14年的約定達成，真的好感動」；只是當張花冠向外揮手時，被燃煤時產生的黑色蒸汽噴得滿臉黑點，她笑說，來搭耗資千萬元修復的蒸汽火車還可自動上妝，相當值得，「以後票價可能要賣貴一點」。