高雄婚宴大戰白熱化 在地指標業者改裝今曝光

漢來飯店斥資億元改裝的全新奢華婚宴場域今曝光。（記者王榮祥攝）

2017-11-11 13:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕頂級婚宴業者陸續進駐高雄，在台鋁晶綺晶宴、享溫馨、及日前剛開幕的林皇宮後，高雄在地指標婚宴品牌漢來飯店，選在今天光棍節，公開斥資億元改造的奢華婚宴場域，並結合婚紗、喜餅、鑽戒等業者舉辦時尚婚禮體驗，全力捍衛在高雄婚宴市場的地位。

業者說明，隨結婚人數減少，婚宴市場日趨競爭，加上現在年輕人對婚禮有想法，希望與眾不同，或像明星一樣奢華浪漫，遂在既有優質基礎上改造，期滿足新人的想像。

今公佈的全新婚宴空間，是2008年總統就職國宴指定場地，也是南台灣首屈一指的五星級宴會場地，由世界級知名設計師橋本夕紀夫團隊設計，以高雄愛河粼粼波光象徵「生生不息的朝陽」為發想。

業者指出，婚宴空間氣派非凡，設置華麗水晶燈，場內備有400吋LED顯示屏，及3面連屏HD高畫質顯示器，能同步呈現新人進場畫面，提供賓客視覺上最高級享受，另精心設計3大主題背板，供新人們拍下兩人專屬的甜蜜回憶。

今天的婚禮體驗除呈現改裝亮點，並規劃全套婚宴流程，從進場時的精緻Candy Bar迎賓、新人們二次進場到互動小遊戲等精心安排，現場還有專業婚禮歌手演出，及詳細的婚宴專案內容、婚紗優惠專案、五星級飯店金牌點心師傅製作的喜餅、溫馨浪漫的婚禮小物展示等。

業者強調，現在婚宴市場不是只有硬體華麗，各種實質的軟體服務也要到位，才算是頂級婚宴。

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