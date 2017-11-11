新店溪洲阿美族生活文化園區 「自力造屋」開工

溪洲部落頭目黃日華帶著族人為園區工程舉行祈福儀式。（記者翁聿煌攝）

2017-11-11 13:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區新店溪西側的溪洲原民部落，因地勢低漥逢豪雨必淹，經市府協助在鄰近高處重新打造社區，經過多年協商與爭取資源，今天終於在園區舉行自力造屋開工儀式，溪洲部落頭目黃日華說，感謝大家協助，當地原住民最快明年底前就可遷入新居。

溪洲阿美西側的阿美族文化園區土地為租用國有土地，市府原本規劃興建工程費用由市府負擔3分之1、36戶住戶自備3分之1、向銀行貸款3分之1，但市府與部落原住民對興建房舍的費用和民眾分攤比例、銀行貸款成數等細節也一直無法得到共識，市府原本指望中央原住民委員會能輔助3千萬元，但最後只獲得900萬元，幸好獲得和碩董事長童子賢慨然允諾協助，贊助3千萬元支付興建材料費用，讓工程得以推動。

溪洲阿美族生活文化園區今天舉行自力造屋開工儀式，溪洲部落頭目黃日華與其他長老昨天在工地舉行隆重的祭天祈福儀式，期許族人在自力造屋階段能團結一心、順利完工，族人特別設計阿美族傳統民族植物「樹藤」，邀請來賓一起在樹藤上繫上不同顏色的絲帶，象徵著聚合、祝福的意涵。

市長朱立倫出席感謝各界幫忙，他致詞時調侃原民會主委夷將．拔路兒是前新北市議員，新北市少了原民博物館，盼在其他部分要多幫新北市的忙。

副秘書長邱敬斌說，溪州部落預計興建36戶家屋，家屋的型式及結構皆由部落族人依住居需求及意願設計規畫，工期約240天，預計明年7月完工，黃日華說，溪洲部落的原住民多具備土木專長，所以會積極參與興建過程，故名「自力造屋」，大家同心協力蓋自己的房子，就像傳統的部落文化互相幫忙。