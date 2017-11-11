日月潭自行車嘉年華登場 明有環潭挑戰遊

日月潭自行車嘉年華活動，今熱鬧展開，車友參與踴躍。（記者謝介裕攝）

2017-11-11 13:15

〔記者謝介裕／南投報導〕交通部觀光局2017台灣自行車主軸活動之「日月潭Come！Bikeday自行車嘉年華」活動，今在日管處向山遊客中心盛大登場，並特別將路線延伸到玉山山腳下的信義鄉草坪頭茶區，讓國內外民眾休閒、健身之餘，也達到行銷南投好山好水及觀光、產業目的。

此次活動係由日月潭國家風景區管理處主辦、中華民國自行車騎士協會承辦，今年邁入第6年，人氣可說是一年比一年旺，吸引來自美國、菲律賓、馬來西亞等11個國家，約3000名車友報名參加，連與日月潭自行車道締結為姊妹自行車道的日本靜岡縣濱名湖、北海道二世谷、北海道富良野、山梨長野以及山口縣等日本友人，也前來共襄盛舉。

日管處表示，今日率先登場的「日月潭─塔塔加」挑戰路線，因今年6月豪大雨造成新中橫公路草坪頭往塔塔加部分路段嚴重坍方，迄今公路總局信義工務段仍在進行邊坡整治工程，基於車友及工作人員安全，遂決定調整路線，由日管處向山遊客中心出發至海拔1105公尺的草坪頭後，再折返回日月潭起點，但全程仍有近90公里的里程，對於參加的車友們仍具有相當的挑戰性。

參與的車友今日6時許出發後，大家踩踏雙輪、揮灑汗水，享受挑戰自我快感的同時，對於沿線山水風光及布農族的人文風情，也都別有一番體會，留下美好的印象。

日管處說，該自行車嘉年華活動在「日月潭─塔塔加」揭開序幕後，明日還有環潭挑戰遊、單車逍遙遊、兒童滑步車賽等活動，要讓參加的民眾盡情享受騎乘自行車的樂趣，並一覽日月潭美景，歡迎大家攜家帶眷一起來日月潭共度歡樂週末！

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