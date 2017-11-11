退伍軍人轉行水電工 以火煉愛辦鐵件展圓夢

2017-11-11 13:15

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮43歲卑南族退伍軍人希瓿・瓦硌，從軍23年，3年前退伍後一腳踏進水電業，卻意外發現自己的創作熱情，重新組合廢鐵媒材與燈具，完成一件件兼具工業風特色及故事的作品，如今又舉辦「鐵焊柔情」鐵件展圓夢，期望再朝工藝師邁進，創造生活無限可能。

家中排行老8的希瓿・瓦硌，自台東離家就讀軍校後，輾轉各地展開軍旅生涯，最遠曾到馬祖從軍，因對家的那份歸屬感，鐵件作品一改過去「冰冷」、「生硬」的刻板印象，反而多了溫度，不僅創作出電力滿滿的兒子「瓦力」，還有以愛為主題的「鐵了心的愛妳」系列。

3年前剛退伍的希瓿・瓦硌，面對人生最低潮階段，每天都到七星潭看海思考未來方向，連續3天3夜坐在同一棵漂流木上望海沉思後，才決定走入水電業，如今這些過往情緒，全成了他創作的靈感來源，更把這份堅毅的正向精神融入作品中，鼓勵同樣身處迷惘的人。

「從0到1要多久？有夢想去實踐就不會很久！」希瓿・瓦硌說，退伍後努力成為1名水電技師，同時自我期許同時成為生活創意的藝術工作者，秉持原住民就地取材的精神，結合工作中常見或特別廢材，經重新揉合，創造出一件件有特色、有故事的作品。

他指出，近年坊間流行工業風產品，但多半冰冷及單調，為在作品中注入更多溫度，利用故事、特選廢材及生活態度包裹創作理念，讓生硬的作品也能同時是實用的生活用品，在點亮燈具的那一刻，同時在心中照映出溫暖光影。

希瓿・瓦硌說，生活中總有無限可利用或再利用的創作資源，善用這些資源就能創造無限可能，期望未來朝向工藝師邁進，透過展覽結交更多朋友，並在星期六、日進駐郭子究音樂文化館開設課程，傳承、分享創作鐵件的工藝心得。