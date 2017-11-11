雙11買氣爆 顏擇雅：超商員工也累爆了...

2017-11-11 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕今日為中國雙11單身購物節，以中國電商天貓而言，開賣約7個小時便累積高達人民幣912億元（約新台幣4100億元）的交易額。專欄作家顏擇雅在臉書上指出，雙11購物節不只買氣爆量，台灣的超商員工「想必兩三天後有一段地獄級的工作爆量」。

專欄作家顏擇雅在雙11購物節的今日（11），於臉書上發文關切購物節後的超商店員工作。顏擇雅說，近日電商生意大餅擴大，苦的都是超商店員，且「自從蝦皮進來台灣打出免運費，超商店員已經工作爆量好一陣子了」。

顏擇雅指出，「超商店員的薪資沒有因工作量增加而提高，也沒季節獎金」，他們「一向只能靠政府提高基本工資」增加薪水。顏也舉出，「台灣打工族的議價空間比中國打工族還小」，因為中國電商大部份是送貨到家，甚至為了應付雙十一，「各家快遞業者都祭出高薪招聘短期送貨小弟，時薪超高，高過大學畢業生」。

相比之下，台灣電商都是送到超商，「超商都只想運用現有人力，就算人力超負荷，打工族也不可能以跳槽換取更好薪資，因為超商業已經是寡頭（三大）壟斷，三大給的條件都一樣」。

時常書寫勞工生活的知名作家林立青，也回應顏擇雅：「各個職業類別的工資高低，其實很大一部分靠政府的政策決定」，人在有國家保護的職業類別中工作裏面，自然認為管制是『必然的』，但「另一些沒有被保護的行業就包裝成『自由市場』」；也有網友表示「以前朋友說大不了去超商當店員，我說現在你根本當不了店員」。