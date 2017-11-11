國營事業考試今登場 首度招考類別成「死亡之組」

2017-11-11 11:51

〔記者林菁樺／台北報導〕捧國營鐵飯碗，起薪上看3萬8千元！經濟部所屬事業機構106年新進職員甄試今（11）日在台北、台中、高雄、花蓮4個考區、共18個考場同時舉行初試，總計34844人報考，創近5年來新高，總預計錄取1171人，平均錄取率約5.84%，其中首度招考的「文化資產」及「生態」堪稱「死亡之組」，錄取率皆不到0.5%。

本次甄試共招考28個類別人員，學歷專科以上、性別不拘、年齡不限，台電人資處長張廷抒指出，報考者學歷都相當優秀，碩、博士畢業生佔27%、大學畢業佔70%，合計大學以上畢業者比例高達97%。

特別的是，國營事業首度招考文化資產、生態及物流運輸3類別，張廷抒表示，經濟部所屬國營事業都有悠久歷史，有許多文化古蹟需要修復活化再利用，因此首度晉用相關人才，台糖將錄取5人、台電2人；生態類將從事環境生態監測調查與評估、環境影響評估，台電預定錄取3名；台糖則擬錄取3名物流運輸人員，將從事各項倉儲運輸管理、物流管理工作。本次各國營事業預計錄取人數，以台電720人最多、中油295人、台糖107人、台水49人。

初試以筆試方式辦理，考試科目包括共同科目國文、英文2科（合計占總分20%），以及各類別專業科目各2科（合計占總分80%），依成績擇優通知應考人參加複試，複試名單預定107年1月10日於經濟部及台電、台糖、中油、台水等4家國營事業機構網站公告，複試內容包括口試與現場測試體適能、設備辨識等測驗。

參加複試合格錄取人員，將依初、複試總成績高低依序按志願分發，實習6個月期滿成績合格後取得任用資格，目前油電糖水等國營事業起薪約為新台幣3萬5至3萬8千元之間不等。

另外，國營事業招考屢傳電子舞弊，甄試委員會商情通傳會指派電波定向監測車及電信警察在各考場協助監測異常電波，並指派專人使用隱型耳機偵測器及金屬探測設備於各考場巡查，以維護考試公平。