天天吃好料》圓山退休主廚掌杓 八斗子養生鍋一位難求

2017-11-16 09:16

〔記者林欣漢／基隆報導〕在台北圓山飯店聯誼會服務二十五年的西餐主廚何明坤，退休後到基隆八斗子賣起「海濱養生鍋」料理，他秉持著養生的精神，不惜血本使用川芎、人蔘、紅棗等二十多種中藥材，湯頭都是當天熬煮六個鐘頭，料好實在且價格平實，讓民眾一試成主顧，開店短短三年來，每到假日都要排隊一位難求，還有人專程遠道從中、南部而來，綽號「五哥」的何明坤說，店內約四十種鍋物絕不使用加工食品及化學添加物，要讓顧客吃得健康、安心。

不同一般火鍋店傳統的餃類及冷凍火鍋料，何明坤用南瓜、芋頭、馬鈴薯及菇類入鍋，而打底的原生湯頭，以紅、白蘿蔔和洋蔥熬煮至少三個鐘頭，熬煮出自然的清甜，絕不使用味精。「外面都是加工食材，看了有點不捨，要把我大半輩子所學拿出來！」何明坤表示，外面的鍋物大多數是加工再製品，想讓民眾吃到不加任何化學調味料，自然、真正的「食物」。

何明坤有職人的堅持，每天一早到果菜市場及漁市，採買新鮮蔬果和魚貨，店內雞肉、牛肉、羊肉、紅燒、義式、咖哩等多種鍋物口味，全都是加入原生湯頭後，再分開各別熬煮，加起來要熬煮六個鐘頭，五哥說，吃牛肉用大骨湯，會有牛、豬兩種味道混在一起，吃起來很奇怪，為了好吃又養生，每個步驟都不能馬虎。

養生當然要講究用料，何明坤的養生鍋使用當歸、何首烏、玉竹、枸杞二十多種中藥材，且每年都開發新菜單，從剛開幕的山葡萄、牛樟芝，去年的黃精，最近還加入每台斤要八千元的龜鹿二仙膠，賣起龜鹿二仙養生鍋，另外，咖哩鍋的薑黃、人蔘鍋的高麗人蔘，都是空運來台，不惜血本的用心看得見。

顧客愛的還有霸氣澎派的用料，海鮮鍋裡頭，有鯊魚、白帶魚、小卷等，隨時令更換新鮮菜色；牛腩、羊肉、排骨鍋都是肉塊，看得到真正食材，養生也能填飽五臟廟，讓顧客大呼過癮，直呼好佛心。

葉姓民眾說，店內的牛腩富有油花，但不像一般牛肉是膩的噁心的油，湯頭有股淡淡的藥材香氣，反觀外頭的藥膳味道很重，羊肉更是軟嫩完全沒有騷味，每次來吃都要再打包回家享受；基隆市議員陳明建說，養生鍋的口味清淡，吃火鍋反而不覺得身體有負擔。

除了養生鍋，店內的飲品、小菜也很有誠意，何明坤用龍眼花泡的茶，讓民眾一杯接一杯暢飲；每鍋奉送的豆干，買回來後洗乾淨後冷凍，第二天加八角、桂皮、甘草等中藥材，以及醬油、香油、糖用電鍋蒸滷，味道單純吃得出食物的原味，每到用餐時段座無虛席，是老饕對用心的五哥最好的回報。

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