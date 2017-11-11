台南新里名有學問 天妃、王城、馬稠後…

南市里鄰整編，明年將由現行752里調整為649里。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-11 11:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市里鄰編組已完成公告，明年將由現行752里調整為649里，其中有127里因為2或3個里合併，76個新里名命名「誕生」，里名3個字的就有10里，不乏沿襲當地歷史地理來取義定名，頗有人文味！

新命名有3個字的里，包括中西區「小西門」、「五條港」，官田區「東西庄」、「鳥山頭」，麻豆區「謝厝寮」，後壁區「長短樹」、「上茄冬」，白河區「馬稠後」，鹽水區「坔頭港」，將軍區「苓仔寮」。

「馬稠後」里是現在甘宅、草店里的舊地名，甘宅里舊時是馬稠後南邊的聚落區，草店里則是舊馬稠後庄的中心，因此兩里整編後追本朔源回歸舊地名，富含歷史寓意。

中西區小西、仙草里將整編為「小西門」里，即以當地小西門遺址為歷史地標，普濟、水仙里是昔日五條港匯集地區，合併後將定名「五條港」里。

此外，「天妃」、「王城」在台南安平，取名也很響亮。

天妃里是港仔、石門里未來合併新里名。日治時期，安平天妃宮被改為學校（現石門國小），廟中媽祖分祀於安平其他廟宇，直至民國51年在安平古堡旁現址重建，民國55年迎回分祀各廟的媽祖神像入廟安座，而兩里學區的石門國小原址，亦是文獻記載的台灣最早媽祖廟之一，所以命名為「天妃里」。

西門、海頭里將合併定名「王城里」，取名源自當地安平古堡（熱蘭遮城），昔日鄭氏王朝3代統治者均駐居此城，又叫「王城」，因此回復17世紀鄭成功登陸安平情境，希望讓「王城再現」展露光芒。