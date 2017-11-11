勞工是魯蛇？ 台大教授ＰＯ文這樣分析...

2017-11-11 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕行政院院會9日拍板勞基法「一例一休」修正草案，包括有條件鬆綁「7休1」規定，使勞工每週例假不受「7休1」可連續工作12天，卻引發勞團不滿而前往行政院大門口前抗議。對此，台大法律系教授李茂生在臉書PO文指出，勞工是魯蛇（loser）的原因，就是「因為你們要求休息，而我則是嫌休息是浪費人生」。

行政院會9日通過「一例一休」再修法版本，行政院長賴清德開召開者會表示，這次修法以「四不變」、「四彈性」顧及勞工及企業經營需求，希望朝野共同拚經濟，也呼籲勞資雙方不要對立，大家要攜手合作。而政院場外則有勞工團體不滿政院重啟修法，前往行政院大門口前抗議。

李茂生則表示，他實在搞不懂為何大家反對14休2，一定要堅持7休1，有些人能力強，連續工作12天絕對沒問題。李茂生質疑，為何要用法律強制一定要7天中休1天，他還表示「我連續工作20個月沒休息，都沒問題啊。不對，我是連續工作20年都沒休息過啊」。

李茂生指出，「勞工們，你知道為什麼我是溫拿，而你們是魯蛇嗎？因為你們要求休息，而我則是嫌休息是浪費人生」。最後他更說，滾動的石頭是不會長青苔的，「你們身上都長滿了青苔，讓我看到就不舒服」。

下方則有許多網友留言，直言李茂生的PO文只是在講反話，留言「老師講反話還是有人信以為真XDDDDDDDD」、「老師反串功力一絕」；也有人認為李茂生是在暗酸台北市長柯文哲，日前所說的「我是可以連續工作20個月」這句話，留言「符合當台北市長的資格，2018加油加油」。