開港來最大船抵花蓮 「海洋贊禮號」擠掉麗娜輪！

「海洋贊禮號」相當壯觀。（記者游太郎攝）

2017-11-11 09:09

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮港今天清晨駛入開港以來最大艘的船，總噸位達16萬8666噸的國際郵輪「海洋贊禮號」駛入時，不少早起的花蓮民眾爭相目睹，直呼「這輩子看到最大的船，有夠大啦！」

花蓮港務分公司指出，娜威皇家加勒比郵輪公司所屬量子船系最新一艘郵輪「海洋贊禮號」，去年4月下水，總噸位達16萬8666噸、船長347公尺、吃水8.82尺，承載3706名國際旅客，今天清晨6時首航花蓮港，由香港啟航後途經基隆港、花蓮港及台中港後再駛返香港，花蓮港為造訪台灣的第二港口，也是花蓮港開港以來噸位最大的一艘船。

為了讓「海洋贊禮號」順利泊靠，必須使用二個客運碼頭，花蓮港務分公司還要求「麗娜輪」今天停駛，經查證後改口是因為東北季風臨時停駛，相當低調。

花蓮港務分公司歡迎「海洋贊禮號」到訪，特地安排拖船噴水引導，並規劃阿美族迎賓舞表演，讓遠道而來的遊客，對東台灣的熱情與友善留下深刻印象，觀光客安排造訪三級古蹟慶修院、花蓮著名市集鐵道文化區及太魯閣國家公園等，遊覽溪谷縱橫、斷崖峭壁等特殊地形，預計下午5時啟航前往台中港。

「海洋贊禮號」擁有讓遊客在300英尺的高度體驗360度景觀的北極星吊艙、在甲板上模擬高空跳傘、室內運動及娛樂綜合性場館則配備了碰碰車和滾軸溜冰場等設施，共有2090間艙房，甲板樓層18層，每個客房都可觀景，郵輪視野相當遼闊。

「海洋贊禮號」清晨6時緩緩駛入花蓮港，前方的漁船顯得相當渺小。（記者游太郎攝）

「海洋贊禮號」駛入花蓮港，拖船特別噴水歡迎。（記者游太郎攝）