娃兒當小創客！ Young Maker創意積木徵選登場

2017-11-11 07:33

〔記者林曉雲／台北報導〕2017年Young Maker創意積木徵選活動，今天上午9點在國立台灣科學教育館舉辦，藉由活動幫助幼兒園小小朋友，學習做個小創客Young Maker。世界機關王協會理事長、中山大學客座教授顏慶祥表示，現階段提倡「STEAM」教育，認為創造力必須從小扎根，從幼稚園開始培養「團體性的學習」，以提升溝通與解決問題的能力。

美國教育界最夯的關鍵詞「STEM」，近期演變成為「STEAM」。STEM進化為STEM+A（藝術）的概念，亦即在未來世界，教育推動目的，從單純的知識傳遞，進化為讓學生擁有邏輯概念與美感。Young Maker創意積木徵選活動由Gigo智高主辦，國立台灣科學教育館、三豐文化實業有限公司協辦。

參賽隊伍以智高積木來創作今年的主題「城堡樂園 FUN創意」，評分標準分為4個項目，積木結構40％、創意發想20％、作品美感30％、口語表達10％。主辦單位表示，除了透過積木創新表達主題之外，更特別設立「最佳解說作品獎」，鼓勵小小朋友以口語方式來表達創作理念。

Young Maker活動設立5個獎項鼓勵每一位參與者，凡參加就有被肯定的機會，獎項有最佳團隊合作獎、最佳美感設計獎、最佳創意作品獎、最佳積木結構獎、最佳解說作品獎，得獎隊伍均可獲得智高創意積木獎勵。