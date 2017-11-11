北部、東部明顯轉涼 4縣市大雨特報！

今天白天東北風增強，各地氣溫轉涼，迎風面的北部及東北部會有明顯降雨。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-11-11 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天白天東北風增強，各地氣溫轉涼，迎風面的北部及東北部會有明顯降雨，雨時長且可能有大雨發生的情形；氣象局在凌晨3時35分發布新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣大雨特報。

氣象局表示，今天北台灣與東半部降雨機率較高，尤其在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區可能會有大雨，中南部也有局部短暫雨。

溫度方面，北部、東北部及東部氣溫降低5、6度，預測為22至26度，其他地區則略降1、2度，預測高溫27至30度，清晨各地低溫約21至25度，早晚溫差大，需適時增添衣物。

受到東北風影響，海面上風力明顯增強，今天中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島的沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖鄰近海域將會出現9到10級的強陣風，海面上的浪也會比較大。

今年第24號輕度颱風海葵今天清晨2時位於南海，距離鵝鑾鼻西南方約680公里的海面上，預測未來向西北西轉西移動，朝向海南島南方海域，雖不會直接影響台灣，但其外圍的雲系隨著中層氣流會帶到台灣，將間接造成台灣上空雲量及水氣增加。

今天高屏及金門、馬祖為紅色警示，中部及雲嘉南為橘色提醒，其他為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；雲嘉南及花東地區受東北風將出現揚塵天氣。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 24 21 ~ 26 25 ~ 33 22 ~ 25

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

氣象局在凌晨3時35分發布新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣大雨特報。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）