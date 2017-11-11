11/11 各報重點新聞一覽

2017-11-11 06:07

自由時報

賴揆：起薪3萬以下太低

面對青年低薪與人才流失等問題，行政院長賴清德昨提出產業缺才與缺工的三大對策，缺人才三對策為「留才、攬才、育才」，缺工三對策為「媒合就業，開發勞動力；改善低薪，創造友善職場；產學雙贏，縮短學用落差」。賴揆並喊話，希望起薪能提高，「上市櫃公司、國際級企業，起薪三萬元以下都太低了」。

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政黨法三讀 政黨不得投資營利

今年適逢解嚴開放黨禁三十週年，歷經廿四年的推動歷程、橫跨八屆立院，立法院院會昨日三讀通過制定「政黨法」，規範政黨不得經營或投資營利事業，違反者最高可處二千五百萬元罰鍰；連四年不推薦候選人參與選舉的「殭屍政黨」，更可廢止其備案。

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川普批中：不再容忍不公平貿易

反全球化、企圖改寫全球商業規章的美國總統川普，十日在年度亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖高峰會上傳達其立場強硬的經濟民族主義，宣揚「美國優先」，誓言美國將「不再容忍」不平等貿易、封閉市場與竊取智慧財產；但中國國家主席習近平稍後傳達出迥然不同的觀點，強調「支持多邊貿易體制，堅持開放」，中國會順應大勢、勇於擔當。

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蘋果日報

飆重機 母嬰拋飛亡

新北市一名無大型重型機車駕照的男子，前晚向友人借三輪大型重機，載著妻子及10月大女兒三貼返家途中，疑不熟悉車子性能、未注意車寬157.2公分又超速，擦撞中央分隔島後翻滾打滑，妻女拋飛重摔慘死，男子右手骨折，後方一名機車騎士閃避不及也摔傷，釀2死2傷慘劇，男子見妻女慘死，崩潰自責哭喊：「老婆！女兒！都沒了！」

傅達仁赴瑞士求安樂死

84歲資深媒體人傅達仁罹患胰臟癌末期，稱「生命剩2個月」，昨驚傳已赴瑞士安樂死機構「尊嚴」（DIGNITAS）診所。與傅達仁有交情的中華民國籃球協會副祕書長孫朝昨表示，今年5月數度與傅達仁碰面，得知他有意「安樂死」，並已著手安排，如今終於做決定了，孫朝認為：「傅達仁是個勇士，主要原因就是不想拖累家人。」

聯合報

缺工！勞動移民研議開放 從新南向國家引進

為解決農業、漁業與社福長照等缺工問題，行政院長賴清德表示，除了祭出政策，長遠來看也應思考移民政策。 政務委員林萬億則提出「計畫型移民」概念，未來將研議開放農、漁業與長照等「勞動移民」，並以新南向國家做為引進的起始點，進一步修正「入出國移民法」。

軍人年改方案 下周公布

延宕已久的軍人年金改革方案即將出爐，行政院政務委員、總統府國家年金改革委員會執行長林萬億昨天受訪時透露，有關軍人年金改革如何改，年改會「保證下禮拜會跟大家報告」，但針對方案細節內容，則未透露。

中國時報

兩岸新校校企合作 教部打回票

兩岸持續冷對抗，已對文教交流帶來負面影響；中華大學擬與福建龍岩學院簽署「校校企」合作方案，計畫兩岸大學教授共同設計教學方案，並與當地旅遊產業結合，針對陸生開發產學合作課程，但這項計畫近期被教育部退回，合作無望。

場內沒互動 宋習場外握手

亞太經合會（APEC）經濟領袖會議昨登場，越南展現對中國大陸的禮遇，大陸國家主席習近平是晚宴進場壓軸，晚宴時坐在越南國家主席陳大光旁。我國經濟領袖代表宋楚瑜與習近平三度公開同台，雖未有互動，但國發會主委陳美伶表示，APEC經濟領袖與東協領袖非正式對話結束後，當領袖等候車隊，習走過去時主動與宋禮貌性短暫握手。