台南出現「人工月球」 情侶打卡拍剪影浪漫破表

情侶在人工月球前拍下剪影，超級浪漫。（記者王捷翻攝）

2017-11-10 22:30

〔記者王捷／台南報導〕最近有發現台南的百貨有顆夜晚會發光的「人工月球」嗎？幕後推手是23歲的林俊克，他說，他靠奶茶攤起家，會打造人工月亮，是為雙層巴士扭蛋機增添背景，巴士在一顆大月亮前，感覺特別浪漫！

20出頭的林俊克講話相當成熟，他認為，生意就像是一場豪賭，只要有商機他都願意試試看，原本他靠一款「小鮮肉奶茶」紅遍餐飲界，因為看見巨型扭蛋機的人潮，於是著手打造「英倫巴士扭蛋機」，這「輛」扭蛋機1比1仿造英國街頭常見的雙層巴士，原本是電影道具車，林俊克將這輛道具車過鹹水，運來台南改造成扭蛋機。

雙層巴士扭蛋機相當龐大，但只有它放在百貨公司前廣場感覺會很空，林俊克為了「背景」煩惱，某天他看到香港有個巨型月球裝置藝術，就覺得很適合，香港跟英國又有緊密關係，當時他就急著想趕在中秋節前將月球、扭蛋機一起上架，沒想到人工月球先製作完成，但單單放月亮也沒意思，所以才等到11月跟著扭蛋機一起推出。

人工月球就在巴士扭蛋機前，在月亮前拍下剪影浪漫爆表，林俊克說，歡迎大家免費來打卡留下紀念。