經典明星公益棒球賽 立委、 藝人、球星上場

2017經典明星公益棒球賽，下月9日在台體大開打。（台中政府提供）

2017-11-10 22:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕2017經典明星公益棒球賽，下月9日在台灣體育大學棒球場開打，藝人孫協志與浩角翔起所領軍的Sun Star明星棒球隊，將挑戰職棒球星OB聯隊，並由前兄弟象啦啦隊人氣隊長-壯壯擔任宣傳大使，民眾可憑5張發票免費入場。

2017經典明星公益棒球賽，繼今年10月與台北御聖High Match女子棒球隊合作，在台北市打響第一炮之後，第2場將與中市府運動局合辦，12月9日下午5點在台灣體育大學棒球場熱鬧開打，民眾只要憑5張發票即可免費進場，這次OB聯隊陣容除了退役職棒球員之外，還加入了4位來自國會的即戰力，分別是立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、吳秉叡、李俊俋等人，精彩可期。

運動局長王慶堂表示，棒球是國球也是凝聚國人的力量來源，今年台中市已陸續完成了六級棒球賽事、國際棒球賽事、老人棒球賽事、女子棒球賽事、社區棒球賽事、視障棒球賽事，最後一塊拼圖公益棒球也即將開賽，感謝主辦單位的支持，讓台中世界棒球之都更加完整。

OB聯隊召集人吳俊達指出，雖然OB聯隊每年比賽都獲勝，但藝人隊實力每年都有進步，比數一年比一年拉近，且演藝人員除了投入演藝事業之外，也持續從事棒球運動，對此他給予肯定，也祝福有朝一日，藝人隊能夠奪下勝利。

運動局表示，今年公益棒球賽系列活動特別邀請到前兄弟象啦啦隊人氣隊長-壯壯擔任宣傳大使，將全力號召粉絲們當場同樂，屆時活動現場，粉絲們將可看到她的歌舞演出，歡迎民眾踴躍參與。